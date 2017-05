Longines Race of the Week – Kentucky Derby

10 vues | 01:23

La Longines Race of the Week du jour est le Kentucky Derby, aussi appelé les "deux minutes sportives les plus excitantes". Le pur-sang Always Dreaming a montré tout son talent et donné une deuxième victoire sur la course à l'entraîneur Todd Pletcher et au jockey John Velazquez. Leur première ensemble. Ne manquez pas la couverture complète du Horse Excellence mardi sur Eurosport 1.

