VIDEO - Une dernière ligne droite de feu et Bailey s'est offert sa première couronne

1 264 vues | 01:19

HOCHFILZEN - Lowell Bailey a créé la sensation ce jeudi en décrochant le titre mondial lors de l'individuel 20km. L'Américain a devancé sur le fil le Tchèque Ondrej Moravec, lui aussi auteur d'un sans faute au tir, et Martin Fourcade. Revivez la dernière ligne droite de sa course en vidéo.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



