Fourcade : "Trop de mal à me mobiliser"

HOCHFLIZEN - Après sa médaille de bronze obtenue lors du 20 kilomètres individuel, Martin Fourcade est revenu sur sa course et les conditions de course. Le Français explique notamment avoir eu beaucoup de mal à maîtriser sa concentration comme le montre ses fautes au tir.



