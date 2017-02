Dahlmeier, impériale malgré une faute au tir, a conservé son titre mondial de la poursuite

191 vues | 02:43

MONDIAUX 2017 - Avec une seule faute au tir et une performance de très haut niveau sur les skis, l'Allemande Laura Dahlmeier a conservé sa couronne mondiale de la poursuite devant la revenante biélorusse Darya Domracheva (0 faute) et la Tchèque Gabriela Koukalova (3).



