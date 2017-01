Fourcade a tout donné jusqu'au bout : la fin de son sprint

7 591 vues | 01:34

RUHPOLDING - Martin Fourcade s'est imposé très largement sur le sprint 10km vendredi, au terme d'une course en tout point parfaite, tant au tir que sur les skis. Le leader de la Coupe du monde est allé au bout de son effort pour savourer une large victoire et constater sa domination sur le cirque blanc.



