Fourcade et Shipulin, l'heure de l'apaisement

MONDIAUX 2017 - 48 heures après une passe d'armes tendue lors de la conférence de presse qui avait suivi le relais mixte, Martin Fourcade et Anton Shipulin ont fait redescendre la température samedi à Hochfilzen. A l'issue du sprint, le Français et le Russe se sont donnés l'accolade et serrés la main.



