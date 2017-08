Appli de rencontre, jeu, contact le plus célèbre ? Bienvenue dans le téléphone de Kevin Mayer

1 508 vues | 00:47

MONDIAUX DE LONDRES - Son application de rencontre ? Son jeu préféré ? Et son contact le plus célèbre, c'est qui ? En course pour le titre de champion du monde du décathlon, l'athlète français Kevin Mayer a accepté de déverrouiller son téléphone pour qu'on puisse y jeter un petit coup d'oeil...

