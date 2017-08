VIDEO - Intouchables, les Américaines offrent une seizième médaille et un record à Felix

Les Etats-Unis ont facilement remporté le relais 4x400m féminin dimanche à Londres, reprenant leur titre grâce notamment à l'abandon de la Jamaïque pour blessure durant la course. Ce sacre offre à Allyson Felix sa 16e médaille mondiale, accentuant son rang d'athlète la plus médaillé de l'histoire, et son 11e titre, record d'Usain Bolt égalé. La France termine au pied du podium.

