VIDEO - Genzebe Dibaba s'est fait une belle frayeur et passe en finale pour une demi-seconde

39 vues | 00:34

MONDIAUX - On a failli assister à un petit séisme dans le monde de l'athlétisme féminin ce samedi. Genzebe Dibaba sera la seule Ethiopienne en finale du 1500m. Et il s'en est fallu de peu, car elle ne se qualifie qu'au temps et pour à peine une demi-seconde.

Eurosport uniquement avec CANAL*