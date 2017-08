VIDEO - Almaz Ayana écrase la concurrence et gagne avec plus d'un demi-tour d'avance !

186 vues | 01:07

MONDIAUX 2017 - Almaz Ayana a décroché le titre de championne du monde du 10.000 m samedi soir au stade olympique de Londres. Et de quelle manière ! L'Éthiopienne a laminé ses adversaires, terminant avec plus d'un demi-tour d'avance sur Tirunesh Dibaba, médaillé d'argent, et en prenant un tour à la majorité des concurrentes.

Eurosport uniquement avec CANAL*