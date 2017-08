VIDÉO - Road to the stadium - La gloire, les titres puis la déchéance et la maladie : Aries Merritt se livre

Aries Merritt est un miraculé. Champion olympique en 2012 et recordman du monde du 110m haies, le hurdler a connu une descente aux enfers à cause d'une maladie génétique... qui ne l'a pas empêché de revenir à la compétition. Son plaisir pour la course, sa transplantation et même sa... coupe de cheveux : l'Américain se livre dans l'épisode 2 de Road to Stadium.

