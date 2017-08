La folle audace de Pierre-Ambroise Bosse : Revivez son fabuleux finish pour l'or

42 607 vues | 00:49

MONDIAUX 2017 - Pierre-Ambroise Bosse a livré une fin de course ahurissante pour décrocher la médaille d'or sur 800m. Le Français a placé une accélération fulgurante très loin de l'arrivée et il a tenu bon. Un exploit monumental. En 1'44"67, il a devancé le Polonais Adam Kszczot et le Kényan Kipyegon Bett.

